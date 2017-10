Chelsea voorkomt crisisgesprek met late triomf

Chelsea heeft zaterdagmiddag in de Premier League veerkracht getoond. Watford leek op Stamford Bridge te falen en daarmee de positie van manager Antonio Conte nóg meer te doen wankelen, maar een achterstand werd omgezet in winst: 4-2.



Chelsea begon prima aan deze thuiswedstrijd en nam na ruim tien minuten de leiding. Pedro Rodriguez haalde overtuigend en met hulp van de binnenkant van de paal uit: 1-0. Cesc Fabregas had de voorsprong kunnen en misschien wel moeten verdubbelen, maar oud-PSV'er Heurelho Gomes bleef lang wachten en kon de stift daarom pareren.



Watford knokte zich daarna steeds beter in de wedstrijd en scoorde vlak voor rust dankzij Abdoulaye Doucoure, die in een overvol strafschopgebied fraai raak mikte. Richarlison vergat na rust om ook op het scoreformulier te verschijnen, maar de voorsprong voor de stuntploeg kwam er toch. Roberto Pereyra passeerde doelman Thibaut Courtois: 2-1.



Toch wist Chelsea de punten in eigen huis te houden. Michy Batshuayi kopte de thuisploeg langszij en Cesar Azpilicueta zorgde in de 87ste minuut voor het winnende doelpunt. Opnieuw Batshuayi maakte er zelfs nog 4-2 van. De regerend landskampioen komt daarmee op een vierde plek te staan en dus is de rust voorlopig weer terug.



Scoreverloop:

1-0 (12') Pedro Rodriguez

1-1 (45') Abdoulaye Doucoure

1-2 (49') Roberto Pereyra

2-2 (71') Michy Batshuayi

3-2 (87') Cesar Azpilicueta

4-2 (90') Michy Batshuayi