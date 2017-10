Ajacied Onana doet stellige uitspraak over Klassieker

André Onana weet dat Ajax zondagmiddag moet winnen bij aartsrivaal Feyenoord om in het spoor te blijven van PSV. Op dit moment bedraagt de achterstand vijf punten, maar de doelman vreest geen nieuw puntenverlies.



"Het is een van de grootste wedstrijden van het jaar, het is voor ons belangrijk om daar te winnen. Het is noodzaak dat we daar winnen om in het spoor te blijven van PSV", zo beaamt de Kameroener op de officiële website van de Amsterdammers.



Onana vindt een gelijkspel al ondermaats voor Ajax. "Nee, daar ben ik absoluut niet tevreden mee. We moeten winnen in Rotterdam. Maar ik weet dat we gaan winnen. Ik heb er veel vertrouwen in. We gaan vechten in Rotterdam. We gaan ons uiterste best doen en dan zie we hoe het eindigt."