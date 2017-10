Gertjan Verbeek gaat vrijwel zeker aan de slag als trainer van FC Twente. Johan Derksen noemde dat al eerder onverstandig, maar is vooral nieuwsgierig naar de samenwerking met directeur Jan van Halst.



"Van Halst heeft nu dertien verkeerde spelers gekocht. Niemand kan daar wat van maken en Hake dus ook niet", reageert Derksen in Voetbal Inside. "Van Halst krijgt nu kritiek, want ze wilden Fred Rutten, en heeft Hake geslachtofferd om zelf te overleven. Rutten komt niet zolang Van Halst er zit dus komt hij vanzelf uit bij Gertjan Verbeek terecht."



'De Snor' stelt dat dit al langer speelt. "Ik wist al dat ze daarmee bezig waren want de laatste keer dat Gertjan hier zat hadden we het over Jan van Halst. En toen vroeg ik wat hij van Van Halst vond. Toen zei Gertjan: 'Ik heb geen moeite met Jan van Halst.' Nou, Gertjan vindt Jan van Halst een geweldige lul."