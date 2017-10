De Bruyne: "Zij zijn onze voornaamste titelconcurrent"

Kevin De Bruyne en Manchester City zijn op dit moment oppermachtig in de Premier League. Met 22 op 24 staat City op kop en het kan na acht wedstrijden een indrukwekkend doelsaldo van 29 tegen 4 voorleggen. Zij lijken dit seizoen dan ook de topfavoriet voor de titel te zijn.



"Momenteel verwacht ik een titelstrijd met Manchester United, maar het is nog vroeg", denkt De Bruyne hardop bij ESPN Sports. "Van de concurrentiestrijd met Romelu Lukaku en Marouane Fellaini is weinig te merken bij de nationale ploeg. We dagen elkaar niet uit, al zijn we wel gemotiveerd om tegen mekaar te spelen."



Vorig seizoen werd City 'slechts' derde. "Het verschil is dat we nu de topwedstrijden wél winnen. We spelen misschien ook net dat tikkeltje beter. Ik hoop dat we ons huidige niveau kunnen vasthouden", aldus De Bruyne tot slot.