Goedlachse Isimat: "Zweer je, het heeft geholpen!"

Al voor de derde keer dit seizoen gaf Nicolas Isimat-Mirin afgelopen weekend een penalty weg door zijn tegenstander vast te houden, en dus moest de Fransman met tennisballen in zijn hand gaan trainen van coach Phillip Cocu.



"Ik zweer het je, het heeft geholpen. Ik hoop dat ik dat dit weekend ook mag laten zien", vertelt Isimat aan de NOS. "Ik moet mij veel meer op het positioneren van mijn lichaam concentreren en mij fysiek sterk maken."



"De trainer heeft dit serieus met mij besproken en ik heb zijn opdrachten uitgevoerd. Ik ben blij met deze manier van trainen."



Cocu zelf is blij met Isimat. "We moeten het niet alleen als een ludieke actie zien. Er zijn op de training enkele situaties geweest waarin hij zijn handen niet kon gebruiken, dan word je gedwongen om dat anders op te lossen. En hij ziet dat zelf ook."



Morgenmiddag om 12:30 uur trappen Isimat en PSV thuis af tegen Heracles Almelo.