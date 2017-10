"Dit gedrag van Koeman is heel schadelijk voor zijn carrière"

Vorig jaar was hij nog de gevierde man bij Everton, maar dit seizoen gaat het allemaal een stuk minder met Ronald Koeman en zijn elftal. En dat is ook maar al te goed te merken aan het gedrag van de Nederlandse coach.



Hij staat namelijk onder hoogspanning en liet zich afgelopen donderdag in het Europa League-duel tegen Olympique Lyon (1-2 nederlaag) volledig gaan tegen de arbiter, Bas Nijhuis.



"Dit gedrag is heel schadelijk voor zijn carrière", stelt analist Johan Derksen bij Voetbal Inside. "Als ik bij de KNVB zou zitten, zou ik denken van: 'Goh, als je bij Oranje drie keer verliest en dan dit overdreven gedrag gaat vertonen'.."