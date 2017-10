PSV'er kan stokoud record verbreken: "Wel op voorwaarde dat.."

PSV speelt morgenmiddag om 12:30 uur tegen Heracles Almelo. Joshua Brenet kan, als hij meespeelt én niet verliest: kan namelijk de speler worden die het meeste wedstrijden achter elkaar niet verloor in dienst van PSV.



Dat record staat nu nog op naam van Berry van Aerle en dateert van dertig jaar terug. Van de PSV-held mag Brenet het record best verbreken. "Wel op voorwaarde dat hij er vanaf vandaag dan nog 26 wedstrijden bij doet", lacht hij, in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Van Aerle, die in 1988 nog de Europa Cup 1 won met PSV, vindt Brenet niet met hem van vroeger te vergelijken. "Ik denk dat Santiago Arias iets meer het type is dat op mij en bijvoorbeeld Jan Heintze lijkt. Dan heb ik het puur over de manier van verdedigen en de manier waarop Santiago opkomt. Dat wil zeker niet zeggen dat ik Joshua minder vind, maar hij doet de dingen op zijn eigen manier."



"Ik zie hem niet vaak slidings of tackles maken, maar hij heeft wel enorm veel snelheid in huis om defensief dingen recht te zetten. Ook doet hij dat vanaf de linkerkant, wat van nature niet zijn eigen positie was, en dat is knap. Zijn kracht is misschien ook wel dat hij soms iets van onvoorspelbaarheid in huis heeft. Joshua heeft een paar keer een mindere fase bij PSV gehad, maar zich daar uiteindelijk goed overheen gezet", aldus Van Aerle tot slot.