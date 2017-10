'Verratti trok zélf stekker uit transfer van 100 miljoen'

De Italiaanse middenvelder Marco Verratti was een paar maanden geleden inzet van een hoop transferrumoer. De international van Italië was op dat moment in gesprek over een overstap richting FC Barcelona en keer op keer konden we lezen dat hij zelf graag naar Catalonië wilde vertrekken. Dit blijkt echter niet het geval te zijn.



In gesprek met L'Équipe vertelt Verratti over zijn keuze: "Ik geef eerlijk toe, voor de eerste keer in vijf jaar hier heb ik getwijfeld of ik moest blijven. Mensen denken dat ik voor PSG speel vanwege het geld, maar dat kan ik ergens anders ook krijgen. Als ik had willen vertrekken, waren er clubs geweest die honderd miljoen euro voor me wilden betalen en was ik veel meer gaan verdienen."



De Italiaan wijst vervolgens naar zijn nieuwe teamgenoot Neymar. "Hij had net zo veel kunnen verdienen bij Manchester City of Chelsea. Hij heeft hier niet getekend voor het geld, maar voor het project. Hetzelfde geldt voor mij." Directeur voetbalzaken Antero Henrique wist de middenvelder te overtuigen. "Na ons eerste gesprek zei ik meteen: het is goed, ik blijf. Ik bleef niet vanwege Neymar en Mbappé. Ik wist toen nog niet eens dat ze hier zouden tekenen."