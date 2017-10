Scheidsrechter Bas Nijhuis floot op donderdagavond een pittig potje voetbal: Everton tegen Olympique Lyon in de Europa League. In het programma Voetbal Inside gaf de arbiter op vrijdag tekst en uitleg bij een aantal van zijn beslissingen en de woordenwisseling op het veld met coach Ronald Koeman. Het fragment is een hit in Engeland, Frankrijk en vooral op de website Reddit, waar men Nijhuis' opmerking over de extra tijd bijzonder grappig vindt.