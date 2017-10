Verbazing over oneerlijke inkomsten Ajax en United

Inmiddels weten we wat alle Champions League- en Europa League-deelnemers in het afgelopen seizoen verdiend hebben. Daarbij is het opvallend te noemen dat Manchester United 44,5 miljoen euro opstreek in het tweede toernooi van Europa, waar Ajax maar ongeveer 16 miljoen euro verdiende.



Er wordt over de hele breedte verbaasd gereageerd op de verschillen in de Europese toernooien, want Leicester City, dat de kwartfinales van de Champions League bereikte, houdt bijvoorbeeld meer geld over dan de uiteindelijke winnaar van het miljardenbal, Real Madrid. De bovengenoemde verschillen vinden hun oorsprong in de zogenaamde marketingpool.



De rechten om de beide toernooien uit te mogen zenden kosten in Engeland namelijk tig keer zoveel als elders. En daarom houden de verschillende Premier League-clubs dus ook veel meer over aan hun 'avontuurtjes' dan de andere deelnemers. Bij Ajax en de Red Devils hebben we het hier dus over een verschil van liefst 28,5 miljoen euro.





