El Ahmadi: beste Eredivisie-voetballer speelt bij Ajax

Waar het voor het grootste gedeelte haat en nijd is tussen Ajax en Feyenoord, kunnen twee spelers van de beide clubs het wel met elkaar vinden. De beide landgenoten Karim El Ahmadi en Hakim Ziyech zijn goed bevriend en de Feyenoorder zegt nu over zijn maatje: hij is de beste Eredivisie-speler.



In gesprek met de NOS vertelt de controleur: "Ziyech is toch wel de beste speler van de Eredivisie. Het is altijd mooi om tegen dat soort jongens te spelen. We kennen elkaar van het nationale elftal, het is leuk om tegen hem te spelen. We zijn zeker vrienden en gaan veel met elkaar om. Spelen tegen hem is een leuke uitdaging."



Het Champions League-treffen met Shakhtar Donetsk gaat Feyenoord niet opbreken, aldus El Ahmadi. "Als ik voor mijzelf spreek vind ik het best wel lekker. Je komt in een bepaald ritme en ik voel mij best wel fit, juist door die extra wedstrijden die ik heb gespeeld. We hebben dan wel wat blessures, maar ik vind het wel lekker. Vermoeidheid zit tussen je oren. Het kan geen excuses zijn naar zondag, het is gewoon een wedstrijd die we moeten winnen."