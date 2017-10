Engelsen vegen vloer aan met Everton-coach Koeman

Er gaat behoorlijk veel mis bij de Premier League-club Everton en oefenmeester Ronald Koeman krijgt daarvan de schuld. Het medium The Daily Mail komt op zaterdagmorgen op de proppen met een stuk waarin de vloer aangeveegd wordt met de Zaandammer, die niet iedereen zou kunnen bekoren op Goodison Park.



De krant stelt namelijk: "Zijn aandacht voor detail en zijn strikte voorbereiding staan bekend als exceptioneel. Maar binnen de club zijn er ook veel mensen die er anders over denken. Betrokkenen stellen dat hij er niet in geslaagd is om een band op te bouwen met de spelers en dat hij geen oog heeft voor de gang van zaken bij Everton buiten het eerste elftal."



De Engelsen gaan verder: "Een bron onthulde deze week dat Koeman de ene avond met zijn stafleden kan socializen en de volgende dag ze voorbij kan lopen zonder ze te herkennen." Ook het falende transferbeleid wordt de coach aangerekend. "Koeman heeft zaakwaarnemers in de zomer verteld dat niet technisch directeur Steve Walsh maar hij over de transfers ging. En als dat het geval is, dan kan alleen hij verantwoordelijk worden gehouden voor de gaten in de selectie na de transferzomer."