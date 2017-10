'Ajax verdiende toch géén 42 miljoen aan Sánchez'

Directeur spelerszaken Marc Overmars wilde verdediger Davinson Sánchez in de zomer het liefste bij Ajax houden, maar de stopper maakte vrij snel kenbaar dat hij zelf graag wilde vertrekken. De Amsterdammers toucheerden 42 miljoen euro met de verkoop van de Colombiaan, maar houden een stuk minder over aan de transfer.



Juan Carlos Osorio, de huidige bondscoach van Mexico die daarvoor werkte bij Atlético Nacional, weet namelijk dat de Colombiaanse club een enorm doorverkooppercentage heeft ontvangen. Hij zegt in gesprek met het medium Colombia.com: "Nacional verdiende 5 miljoen euro met de verkoop van Sánchez aan Ajax, maar heeft vele malen meer opgestreken bij zijn transfer naar Tottenham Hotspur. Op die manier werd hij toch een vetpot."



Dat zou dus betekenen dat Ajax minstens 15 procent van het totale transferbedrag heeft moeten overmaken op een Colombiaanse bankrekening. Omdat de precieze cijfers niet bekend zijn, valt het niet uit te sluiten dat dit nog meer is geweest. Gek is dit niet, want doorverkooppercentages zijn schering en inslag op de hedendaagse transfermarkt.