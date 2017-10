'Opstelling Feyenoord: opvallende vervanger Van Beek'

Oefenmeester Giovanni van Bronckhorst moet het in de Klassieker van zondag stellen zonder een hele hoop centrumverdedigers. Eric Botteghin kan niet meedoen, maar dat geldt ook voor Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia en Sven van Beek. En de coach van Feyenoord gaat volgens het Algemeen Dagblad voor een opvallende oplossing.



Sofyan Amrabat is een multifunctionele voetballer, maar vooralsnog dachten we dat dat betekende dat hij op het middenveld en als rechtsback uit de voeten kon. Tegen Ajax begint hij echter naast Jerry St. Juste in het hart van de verdediging, zo weet de krant. Doordat Amrabat de plek van Van Beek overneemt, begint Bart Nieuwkoop als rechtsachter in De Kuip en Ridgeciano Haps als linksachter.



Jens Toornstra begon op de bank in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, maar tegen Ajax zal hij 'gewoon' spelen. Verder ziet het middenveld er hetzelfde uit als altijd: met Karim El Ahmadi als controleur en Tonny Vilhena daarvoor. Nicolai Jörgensen begint in de punt van de aanval, ondanks het feit dat hij al twee wedstrijden speelde deze week. Hij wordt geflankeerd door Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis.



Verwachte opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Amrabat, St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Boëtius.