Klap voor Faber: "Op zoek naar nieuwe en frisse ideeën"

FC Groningen stelde zich enkele doelstellingen in aanloop naar dit seizoen, zoals meer spektakel bieden in thuiswedstrijden. Vrijdagavond mislukte dat opnieuw door toedoen van Willem II: 0-1.



"De teleurstelling is heel groot, en dat is onnodig", aldus trainer Ernest Faber tegenover RTV Noord. Al na ruim twintig minuten stond zijn ploeg met tien man op het veld. "Je spreekt dingen met elkaar af, en laat dan maar zien dat je het met tien man kunt. Helaas was het te weinig. Er zit een bepaalde rem of druk op de spelers, die daar misschien in gaan verkrampen."



Faber beaamt dat de klap fors is. "Een overwinning was een must, maar dit was alles behalve een overwinning, zeker omdat je jezelf uit de wedstrijd hebt gespeeld." Of de druk toeneemt? "Het hoort erbij. Je kunt er beter iets mee doen, want het is lastig voor je zelfvertrouwen als je geen resultaten haalt."



De trainer beaamt dat de ontwikkeling moeizamer verloopt dan gehoopt. "We gaan op zoek naar nieuwe en frisse ideeën. Ik denk dat iedereen de kans heeft gehad zich te bewijzen."