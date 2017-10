Ajacied wekt discussie: "Blijft een merkwaardig verhaal"

Met een kritisch interview heeft Amin Younes nogal wat losgemaakt. Zo beklaagde de Duitse aanvaller zich over vermoeidheid, maar Jeroen Elshoff en Daniël de Ridder vinden vooral zijn inbreng bij Ajax te gering.



"Het is niet nieuw dat hij bekritiseerd worden, omdat hij te weinig rendement heeft", stelt de commentator bij NOS Studio Sport Eredivisie. "Met de keuzes die Keizer heeft, kijkt iedereen naar Younes. Het blijft een merkwaardig verhaal, want de trainers die hij heeft, houden altijd aan hem vast. Hij is ook gekozen voor het Duitse elftal. En zelf heeft hij nu aangeven dat hij wat vermoeid is."



De Ridder is verrast door het oprakelen van vermeende vermoeidheid. "Wat ik wel zie is dat zijn rendement erg laag is. Younes heeft iets wat de meeste spelers in Nederland en over de hele wereld eigenlijk niet meer hebben; een goede dribbel in de kleine ruimte. Dat is heel opvallend en daardoor springt hij in het oog. Op den duur ga je ook opletten wat er gebeurt als zijn dribbel succesvol is. Als je daarop let, ook vorige week tegen Sparta een aantal keer, dat is gewoon niet goed."