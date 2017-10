Huntelaar: "Een gesprek gehad met de fans"

Klaas-Jan Huntelaar keerde afgelopen zomer terug naar Ajax en dus mag de spits zich weer verheugen op Feyenoord-uit. De routinier kijkt halsreikend uit naar het spelen in De Kuip, waar de belangen zondag extra groot zijn.



"We hebben een gesprek gehad met de fans over hoe belangrijk De Klassieker voor hen is", vertelt Huntelaar in Inside Ajax. "Dat weet je eigenlijk wel, maar het is toch altijd leuk dat je ziet en merkt hoe het hen bezighoudt. Er was een hele mooie toespraak van een jongen daar en daar hebben we het nu nog wel over in de kleedkamer."



Huntelaar speelt graag in De Kuip. "Het is en hele mooie wedstrijd, zeker uit. In het hol van de leeuw, waar iedereen tegen je is. Als iedereen tegen je is, dan heb je nog een extra tegenstander waardoor je boven jezelf uit kan stijgen. Het is het mooist om tegen de aartsvijand te spelen. Het is de grootste tegenstander waar je tegen kan spelen."



Huntelaar weet dat de Klassieker veel aanzien geniet. "Real-Atletico, Inter-AC Milan, of Schalke-Dortmund, daar kun je het wel mee vergelijken."