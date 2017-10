Zondagmiddag staat dé Eredivisie-wedstrijd van het seizoen weer op het programma: Feyenoord - Ajax. Velen verheugen zich op de Klassieker, maar Sjoerd Mossou weet dat de sfeer verre van optimaal is nu de uitsupporters nog steeds ontbreken.



"Ik geloof dat het toelaten van uitsupporters mogelijk is", zo meent de columnist annex journalist van het Algemeen Dagblad. "Het is heel verleidelijk om na de incidenten van de vorige jaren te zeggen, dat het niet meer kan, maar na zes jaar afwezigheid van uitpubliek is het mooi geweest. Bij de Klassieker horen uitsupporters. Beide clubs en de burgemeesters van beide steden zouden daar werk van moeten gaan maken."



Mossou weet dat de belangen sportief zeer groot zijn. "De verliezer zondag zal afhaken in de titelrace. Het is natuurlijk hartstikke vroeg in het seizoen en er kan nog ontzettend veel gebeuren. Als het verschil tussen de verliezer van de Klassieker en koploper PSV echter acht punten wordt, dan is dat een enorm gat."