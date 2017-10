Feyenoord-watcher: "Dit kan gewoon niet verder zo"

Sven van Beek is door een heupblessure afgehaakt voor de Klassieker tegen Ajax. Feyenoord mist dus nóg een verdediger in de eigen Kuip en dat is volgens clubwatcher Iwan van Duren laakbaar te noemen.



In zijn optiek was dit scenario te voorkomen geweest. "Raar hè? Van Beek heeft tientallen wedstrijden kunnen spelen bij Jong Feyenoord en heeft een heel traject doorgelopen voordat hij weer bij het eerste elftal kwam", zo reageert de journalist van Voetbal International cynisch.



"Ik hoor het mezelf zeggen en ik hou helemaal niet van cynische mensen, maar dit kan gewoon niet verder zo. Je hebt zo nu en dan een incident maar met een team waar je spelers rustig kan laten wennen aan het spelen van hele wedstrijden, is dit te voorkomen", aldus Van Duren.



De VI-journalist voegt toe: "Waar het vorig jaar allemaal meezat, valt het nu allemaal de verkeerde kant op. Dit is geen incident, dit is structureel."