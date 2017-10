Mauro Junior mocht in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo debuteren in PSV 1 en en scoorde prompt. Een kleine week na dato geniet de Braziliaanse aanvaller nog steeds na.



"Ik heb eerst mijn familie gebeld en daarna mijn vrienden", vertelt de fiere vleugelaanvaller voor de camera van PSV TV. "Maar zij wisten het al, omdat ze het al gezien hadden. Ze vonden het allemaal prachtig voor mij. Of ze trots waren? Ja, ze waren heel trots op mij."



"Ik geloof dat mijn moeder bijna moest huilen haha. Ik ben zo blij", vervolgt de jonge Mauro Junior, die zich op zijn gemak voelt in Eindhoven. "Ik vind het leuk hier in Nederland. De spelers van PSV zijn aardig voor me en helpen me goed. Dat is erg belangrijk voor me. Ik voel me hier thuis."