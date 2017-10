Jens Toornstra had een groot aandeel in het kampioenschap van Feyenoord, ook al was zijn waarde vooral in De Kuip te merken. Volgens clubwatcher Iwan van Duren is echter ook dat geen zekerheidje meer.



"Er loopt een spook op het middenveld en die heet Jens Toornstra", stelt de journalist van Voetbal International. "Ik heb vorig jaar wel eens gezegd dat het lijkt alsof er twee Toornstra’s zijn: één die speelt in de Kuip en zijn tweelingbroer die de uitwedstrijden speelt. Dit seizoen zie ik zijn tweelingbroer ook in De Kuip."



Van Duren vervolgt: "Ik zie hem graag, het is een goede vent maar alles gaat nu mis. Hij scoort niet en er komen geen assists. Hij werkt wel, maar alle ballen springen net weg. Het lukt allemaal net niet. Hij lijkt gewoon niet lekker in zijn vel te zitten. De vinger kan ik er niet op leggen, maar het begint me wel steeds meer op te vallen. Ik gun hem dat die bal er tegen Ajax gewoon twee keer invliegt zondag."