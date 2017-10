De KNVB en alle profclubs hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de Eerste Kamer. Zij betogen dat er eindelijk moet worden opgetreden tegen de illegale verkoop van toegangskaarten.



Komende dinsdag staat er een stemming op het programma, zeven jaar na goedkeuring van de Tweede Kamer. Men is hoopvol dat er nu eindelijk een doorbraak komt. "Alleen samen kunnen we zwarthandelaren aanpakken. Daar hebben we de politiek hard bij nodig", zo stellen de clubs en de KNVB in de brief.



"Alleen dan kunnen we sport, muziek en andere culturele evenementen veilig, betaalbaar en toegankelijk te houden", zo luidt het betoog. "We worden overgeleverd aan deze boeven, die niks, maar dan ook echt helemaal niks, toevoegen aan sport, muziek en andere uitingen van cultuur. Die zwarthandelaren zijn ordinaire digitale zakkenrollers."



Volgens de wet mogen kaarten nog wel doorverkocht worden, maar voor maximaal twintig procent duurder.