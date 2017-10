Cocu reageert: "Zo ver zijn we nog niet"

Met zeven overwinningen in acht competitieduels is PSV uitstekend beginnen aan het nieuwe seizoen. Een crisissfeer werd snel verdreven, maar trainer Phillip Cocu realiseert zich terdege dat er nog werk aan de winkel is.



"Toch vind ik dat we in verdedigend opzicht goede stappen maken", sprak Cocu op de persconferentie. "Hoe we als totale ploeg verdedigen, met Jeroen Zoet als keeper en het blok van zes ervoor, dat is voor mij zeker ook een sleutel tot succes. We hebben het dit seizoen iets anders ingevuld dan voorgaande jaren ."



In het bijzijn van Voetbal International blikte Coco ook vooruit op Feyenoord - Ajax. "Natuurlijk weten we dat die wedstrijd wordt gespeeld en dat we misschien wel één of twee concurrenten op achterstand kunnen zetten, maar op dat duel hebben wij geen invloed. Daar heb ik de ploeg in de eerste bespreking op gewezen."



"Wij mogen onszelf zeker niet rijk rekenen", aldus Cocu. "We moeten zorgen dat we winnen van Heracles. Dat wordt moeilijk genoeg, want in het verleden hebben zij het ons best lastig gemaakt. (…) Als wij ergens vijf procent concentratie laten liggen kan dat al van invloed zijn op onze prestatie. Zo ver zijn we nog niet dat we ons dat kunnen permitteren."