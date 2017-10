Mourinho: "Of ik geloof dat hij in 2017 terugkeert?"

Manager José Mourinho hoopt Zlatan Ibrahimovic voor de jaarwisseling nog te kunnen inzetten. In de drukke decembermaand zou de spits zijn rentree kunnen maken bij Manchester United.



"Hij werkt, zoals je mag verwachten, zo enorm hard", zo vertelt de Portugees op de clubwebsite. "De komende weken komt zijn rentree er niet. Laat hem zijn nemen en hij keert terug wanneer het juiste moment zich voordoet. Of ik geloof dat hij in 2017 terugkeert? Ja, maar het is een gevoel."



Eind vorig seizoen liep Ibrahimovic een zware knieblessure op. Zijn aflopende contract werd aanvankelijk niet verlengd, maar in augustus gingen beide partijen alsnog een nieuwe samenwerking aan. Later dit jaar zou de routinier dus zijn comeback kunnen maken bij United, dat acht duels speelt in december.