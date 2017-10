Been vreest voor Feyenoorder: "Als het fout gaat..."

Verdedigers van Feyenoord lopen dit seizoen aan de lopende band blessures op en daar mogen we opnieuw een hoofdstuk aan toevoegen. Sven van Beek is afgehaakt voor de komende Klassieker tegen aartsrivaal Ajax.



Mogelijk mag de zeventienjarige Lutsharel Geertruida in de basis starten. "Dat is een risico", stelt analist Mario Been bij FC Rijnmond. "Ik begrijp dat hij een echte centrale verdediger is. Kevin Diks is op dit moment geen rechtsback maar ook geen centrale verdediger, want hij speelt niet."



"Dan kom je uit bij iemand die die positie gewend is. Van Bronckhorst kan inschatten of hij kan omgaan met de druk van zo’n wedstrijd", aldus Been. Jean-Paul Boëtius debuteerde succesvol in de Klassieker, maar Been weet dat dit een nieuw geval is. "Als het fout gaat kan hij zomaar een paar jaar achterop raken."



Over zondag zegt de analist: "Ik hoop op een gelijkspel, maar Ajax is favoriet."