'Real heeft enorm spijt dat het deze speler niet verkocht heeft'

Real Madrid werd afgelopen zomer veel gelinkt aan de talentvolle Kylian Mbappé. De Madrilenen besloten echter de selectie de ze nu hebben intact te houden en niet voor nieuwe spelers te tgaan. Een fout, erkent Real Madrid-directeur Florentino Perez nu.



Volgens Diario Gol erkent Perez nu dat hij liever had gehad dat hij Bale aan Manchester United had verkocht om zich te verzekeren van de diensten van Mbappé. Bale werd afgelopen zomer continu met United in verband gebracht, maar tot een transfer kwam het niet. Inmiddels is de Welshman geblesseerd geraakt aan zijn been en weet men niet wanneer hij weer kan spelen.



Real Madrid wordt de laatste tijd ook in verband gebracht met Harry Kane. De Engelsman is enorm belangrijk voor zijn club Tottenham Hotspur en zou weleens toe kunnen zijn aan een volgende stap.





