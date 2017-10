Ajax-ster bekent: Denk dat de rivaliteit van hen naar ons meer is

De wedstrijd met de meeste rivaliteit tussen twee clubs in Nederland is uiteraard de Klassieker. Feyenoord en Ajax zijn al decennia elkaars gezworen vijanden. Volgens Hakim Ziyech is de haat van Rotterdam richting Ajax zelfs nog wat groter dan andersom.



"Het is wel extreem vergeleken met andere clubs", vertelt Ziyech tegenover de clubmedia. "Ik denk dat de rivaliteit van hen naar ons meer is, dan van ons naar hen. Uiteindelijk blijft het de Klassieker en is het een prachtige wedstrijd. Die wil je gewoon winnen."



"Vorig jaar hadden we veel belangrijke wedstrijden in Europa, maar dit zijn over het algemeen de duels waar je voor leeft", vertelt Ziyech verder. "Ik train zoals ik altijd train. Als de wedstrijd begint, komen er andere krachten los. Nu train ik gewoon hard en doe ik mijn best zodat ik er zondag klaar voor ben."