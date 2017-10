PSV'er blijft nuchter: Vooral niet te veel aandacht aan schenken

PSV'er Joshua Brenet kreeg afgelopen weekend in de wedstrijd tegen VVV-Venlo te maken met racisme. De donkere speler werd uitgemaakt voor "kankerneger". Zelf blijft de back van de Eindhovenaren nuchter onder de beledigingen.



"Wat het met mij doet? Het was niet de eerste keer dat dit me is overkomen en het zal ook niet de laatste keer zijn", vertelt hij bij Omroep Brabant. "Racisme is er nu eenmaal. Veel meer kan ik er niet van zeggen. Wat moet ik er verder mee? Veel mensen doen er van alles aan om dit te bestrijden, maar ik verwacht niet dat zulke incidenten een, twee, drie zullen verdwijnen. Mede daarom moet je er vooral niet te veel aandacht aan schenken. Het is, gaat en blijft."



VVV-Venlo was echter niet bepaald gecharmeerd van het taalgebruik en trad gelijk op. Dat is te prijzen, vindt Brenet. "Ik ben blij dat er zo is gehandeld nadat die beelden naar buiten zijn gekomen. Er is goed opgetreden. Meer dan dat kunnen ze niet doen."