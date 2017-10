SN XI: De beste spelers van Ajax en Feyenoord in één elftal!

Met een gelijk puntenaantal gaan rivalen Feyenoord en Ajax komende zondagmiddag om 14:30 uur in een volgeladen Kuip de strijd met elkaar aan. Wie er op voorhand de favoriet is, vinden velen toch lastig te zeggen.



Zowel de Rotterdammers als de Amsterdammers zijn immers nog niet in topvorm, dit seizoen. Concurrent PSV staat inmiddels al vijf punten op beiden voor. Toch hebben wij geprobeerd het best mogelijke combinatie-elftal van dit moment samen te stellen. Let wel: geblesseerde spelers, zoals onder meer Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en ook Sven van Beek, hebben wij níét als kandidaat meegenomen.



Doelman: André Onana

Het was kiezen tussen de Kameroener van Ajax, en Feyenoord-sluitpost Brad Jones. Laatstgenoemde was vorig seizoen nog misschien wel de beste van alle goalies in de Eredivisie, maar dit seizoen sluipen er toch regelmatig foutjes in bij de ervaren Australiër. Daarom gaan wij toch voor Onana onder de lat.



Rechtsback: Sofyan Amrabat

Hij kwam als centrale middenvelder naar de Havenstad, maar groeide op de rechtsbackpositie pas uit tot een basisspeler. Dat heeft hij natuurlijk te danken aan de slechte start van concurrent Kevin Diks, maar toch vooral aan zijn ijzersterke optredens als vleugelverdediger. De oud-Utrechter beschikt in onze ogen over veel meer potentie dan bijvoorbeeld Joel Veltman.



Centrale verdedigers: Maximilian Wöber en Matthijs de Ligt

Wöber kwam snel, maar ook sterk. De Oostenrijker speelde nog niet vaak mee, maar maakte tot dusver toch een uitstekende indruk. Daarom mag hij het centrum vormen samen met De Ligt, ook al zijn diens optredens toch nog te wisselvallig.



Dat de twee jongelingen in dit elftal staan, komt natuurlijk ook grotendeels door blessures van hun Feyenoord-collega's Van Beek, Botteghin, Van der Heijden en ook Renato Tapia.



Linksback: Ridgeciano Haps

Afgelopen zomer stond Feyenoord's clubleiding voor de enorme uitdaging om sterkhouder Terence Kongolo op te volgen. Al snel viel de keuze op AZ'er Haps, en dat bleek tot dusver een gouden zet. Zowel defensief als offensief draagt hij meer dan een steentje bij namens de regerend titelhouder. Bovendien zijn zijn concurrenten voor dit elftal erg schaars. Mitchell Dijks? Tsja..







Controleur: Karim El Ahmadi

Misschien wel de beste controleur van de hele Eredivisie. Oerdegelijk en betrouwbaar, dat is de Marokkaan zeker. Een heerlijk extra slot op de deur voor het elftal van Giovanni van Bronckhorst.



Centrale middenvelder: Tonny Vilhena

Nog absoluut niet in zijn beste vorm, maar krijgt toch de voorkeur boven bijvoorbeeld de nog erg wisselvallige Donny van de Beek. Al blijft het een understatement dat er veel meer van de linkspoot verwacht mag worden, dan dat hij tot dusver liet zien in het roodwit.



Centrale middenvelder: Hakim Ziyech

Natuurlijk mag hij niet ontbreken. De onbetwiste spelmaker van Ajax, een maestro op het middenveld. Ziyech completeert een sterk middenveld in ons elftal.







Linksbuiten: David Neres

Speelt bij Ajax voornamelijk op rechts, maar ook op links kan de Braziliaanse miljoenenaanwinst uitstekend uit de voeten. Waar coach Marcel Keizer stoïcijns Amin Younes blijft opstellen, zien wij toch veel meer in deze samba-speler.



Spits: Nicolai Jorgensen

Net terug van een blessure, maar ook gelijk al weer goud waard voor Feyenoord. Wat werd de Deen enorm gemist tijdens zijn absentie: dat zegt wel genoeg over de kwaliteiten van deze topschutter.



Rechtsbuiten: Steven Berghuis

Vorig seizoen al sterk, maar in het huidige voetbaljaar toch één van de grote smaakmakers. Vooral door naar binnen te kappen en afgemeten raak te schieten met zijn sterke linker, is hij cruciaal in het spel van Feyenoord. En dus verdient hij bij uitstek het laatste te vergeven plekje in ons combinatie-elftal!