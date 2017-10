Ajax-jongeling droomt: Zou heerlijk zijn om in de Kuip te scoren

Komend weekend staat de ouderwetse topwedstrijd van de Eredivisie op het programma. Feyenoord neemt het dan in de Kuip op tegen Ajax. Voor Donny van de Beek hoogstwaarschijnlijk de eerste keer dat hij in de basis mag staan in de Klassieker.



"In de Amsterdam ArenA ben ik wel eens ingevallen en vorig jaar heb ik het duel vanaf de bank bekeken. Maar ik ben klaar om voor het eerst aan de aftrap te staan tijdens de Klassieker", zo vertelt de middenvelder tegenover RTV NH.



Vorig seizoen reikte Ajax nog tot de finale van de Europa League, maar nu hebben de Amsterdammers zich niet eens gekwalificeerd. Toch heeft dat ook voordelen, bekent Van de Beek. "Daardoor kunnen wij nu wel harder trainen en ons nog meer focussen op tactische afspraken", aldus de Ajacied.



Eén doel heeft Van de Beek sowieso al. Hij wil graag een doelpunt maken in het stadion van de aartsrivaal: "Het zou heerlijk zijn om in de Kuip te scoren."