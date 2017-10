Vermoeide Younes spreekt zich uit over De Klassieker

Ajax-aanvaller Amin Younes zegt dat hij vermoeid is, maar zijn trainer Marcel Keizer stelt hem zondagmiddag 'gewoon' op tegen Feyenoord. Daar kan de Duitser wel mee leven.



"Deze week hebben we een gesprek gehad met een afvaardiging van de fanatieke aanhang", vertelt hij aan Voetbal International. "Dat was een mooie ontmoeting. De fans hebben ons een inkijkje gegeven in hun beleving, en wat Ajax en de wedstrijd tegen Feyenoord voor hen betekent. Dat heeft zeker wel indruk op me gemaakt, het geeft alle spelers extra energie om zondag een topprestatie te leveren."



"Elke speler heeft een zomervakantie nodig. Niet alleen om fysiek, maar vooral ook om mentaal even tot rust te komen. Dat heb ik niet zo gehad en ik merk dat het nu aan me knaagt. Niet dat ik niet fit ben, integendeel, ik ben klaar om tegen Feyenoord alles te geven. Alleen als het ergens mogelijk is, dan zou een moment rust zeker wenselijk en goed zijn."