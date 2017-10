Ook goed nieuws voor Feyenoord: 'Sterkhouder kan gewoon spelen'

Feyenoord krijgt zondagmiddag Ajax op bezoek in De Kuip. Trainer Giovanni van Bronckhorst moet flink puzzelen, want liefst vier (!) van zijn centrumverdedigers zijn geblesseerd. Toch had hij vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie ook goed nieuws.



Spits Nicolai Jørgensen heeft zijn minuten tegen Shakthar van afgelopen dinsdag namelijk goed doorstaan. "Hij heeft geen reactie gehad", verzekerde Van Bronckhorst. "Hij kan dus gewoon spelen tegen Ajax en meer minuten maken dan tot nu toe het geval was."



De trainer kon of wilde nog geen uitspraken doen over zijn opstelling. "We moeten afwachten door de vele blessures, eerst kijken wat wij hebben. Morgen hebben we pas een goed beeld van wie beschikbaar zijn", aldus de oefenmeester.





Kevin Diks is terug en traint weer mee, meldt Van Bronckhorst. Onder 19-verdediger Lutsharel Geertruida zit ook bij de selectie.#feyaja pic.twitter.com/nVclVs07oE — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 20, 2017