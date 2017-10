'Ik ben een Ajacied die een mooie tijd bij Feyenoord heeft gehad'

De eerste Klassieker van het seizoen wordt zondagmiddag in De Kuip afgewerkt. De spanning loopt inmiddels al behoorlijk op en dus worden ook de verhalen uit het verleden weer opgehaald. De gebroeders Rob en Richard Witschge kennen we als echte Ajacieden, maar Rob speelde ook in De Kuip.



Het Algemeen Dagblad vroeg of Richard een Ajacied of een Feyenoorder is. "Ajacied. Geboren in Amsterdam. Opgeleid bij Ajax. Gespeeld in het eerste. Dan ben je een Ajacied. Zo denkt hij er zelf vast ook over", luidt zijn duidelijk antwoord.



Rob vult aan: "Ik ben een Ajacied die ook een mooie tijd bij Feyenoord heeft gehad. Zo is het. Weet je, het zijn gewoon de mooiste twee clubs van het land. Met afstand. En dat zal altijd zo blijven. Vroeger zeiden mensen al tegen mij: hoe kun jij als Ajacied nou voor ­Feyenoord spelen? Simpel, ik wilde weg bij Saint-Étienne en Feyenoord kwam. Dan is het ook gewoon je werk, hè?"