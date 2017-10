Verbeek komt met update: "Zover is het nog niet"

Gertjan Verbeek wordt vrijwel zeker de nieuwe trainer van FC Twente. Beide partijen zien een samenwerking wel zitten, maar een definitief akkoord laat zeker nog een paar dagen op zich wachten.



"We hebben constructieve gesprekken", laat Verbeek weten aan de NOS. "Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Twente moet alles terugkoppelen omdat ze onder curatele staan en er staat een drukke week op het programma."



Zaterdag speelt Twente tegen Roda JC, dan volgt dinsdag de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven en vrijdag de ontmoeting met Excelsior. "Als we tot een akkoord komen, en zover is het nog niet, wil ik sowieso een paar dagen de tijd hebben om met de groep te werken." Ook een woordvoerder van FC Twente laat weten dat de komende dagen geen nieuws over de nieuwe trainer valt te verwachten.