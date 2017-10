Favre over Sneijder: spel was bevredigend

Middenvelder Wesley Sneijder heeft een ongelooflijk moeilijke periode achter de rug bij zijn nieuwe werkgever OGC Nice. Een paar keer behoorde de kleine spelmaker niet eens tot de selectie, maar op donderdagavond mocht hij in de basis starten, tegen SS Lazio in de Europa League. Het duel ging met 1-3 verloren.



Desondanks reageert oefenmeester Lucien Favre positief. Hij wordt geciteerd door het medium NU.nl: "Zijn spel was bevredigend. Het was de bedoeling dat hij tussen de linies zou spelen, in de rug van Mario. Het was ontzettend moeilijk om daar ruimtes te vinden, daarom kwam hij heel vaak de bal ophalen. Het is in dit systeem niet altijd nodig om zoveel in te zakken, omdat je anders verder op het veld een mannetje mist. Maar los daarvan was het een prima rentree."



Intussen wordt Sneijder weer in verband gebracht met allerlei clubs. Zo zou de stap richting de Major League Soccer een logische zijn, maar worden ook de Turkse clubs Basaksehir en zelfs Fenerbahçe genoemd.