'Neymar zette bruiloft Messi en Antonella op stelten'

Neymar speelde in het afgelopen seizoen nog voor FC Barcelona, maar vertrok in de zomer voor 222 miljoen euro en dus een transferrecord naar Paris Saint-Germain. De spelers van de Catalanen waren al langer op de hoogte van dat nieuws, want klaarblijkelijk vertelde de Braziliaan op de bruiloft van Lionel Messi dat hij het gehad had bij de Spaanse grootmacht.



Er lijken toch betere momenten te zijn om op de proppen te komen met dergelijk nieuws, maar Neymar koos dus het huwelijk tussen Messi en Antonella uit. Barça-icoon Xavi memoreert: "Op de bruiloft van Leo vertelde hij iedereen dat hij weg wilde bij Barcelona. Wij reageerden geschokt en vroegen hem waarom, en hij antwoordde dat hij niet meer tevreden was in Catalonië, dat hij een verandering nodig had."



De middenvelder gaat verder: "Het was zijn beslissing en die moeten wij respecteren. Ik denk dat Paris Saint-Germain een hele grote kans heeft om de Champions League te winnen, met Neymar en Kylian Mbappé in de selectie."