"Koeman lijkt te zijn aangekomen en ziet er verwilderd uit"

Everton gaf in de afgelopen zomer ongelooflijk veel geld uit aan nieuwe spelers, maar de prestaties van de Toffees zijn ontzettend slecht te noemen. Oefenmeester Ronald Koeman krijgt ontzettend veel kritiek te verduren en er wordt in Engeland ook op de man gespeeld.



Simon Jordan, voormalig eigenaar van Crystal Palace, zegt namelijk in gesprek met Sky Sports: "Er zijn veel dingen die kloppen bij Everton, maar ik betwijfel of dat voor de manager geldt. Hij ziet er aan de zijlijn gehavend uit. Hij lijkt te zijn aangekomen en ziet er verwilderd uit. Hij lijkt niet op iemand die de situatie onder controle heeft."



"Ik denk dat hij graag de schuld bij anderen legt, omdat hij een hoge dunk heeft van zichzelf", gaat Jordan verder. "Hij zei dat hij bezorgd was, daar hou ik niet van en dat wil ik niet horen. Ik wil horen dat hij zich bewust is van de situatie en dat hij probeert het tij te keren. Everton is een club waarvan verwacht wordt dat ze winnen van Burnley en Brighton, maar dat lukte niet." De oud-clubeigenaar vindt dat Koeman zich zorgen moet maken. "Hij is de leider en moet het team aan het voetballen krijgen. Dat gaat niet vanzelf, dat is zijn werk."