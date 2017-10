Ajax-fans richten zich tot Keizer: níét meer opstellen

Amin Younes komt in de nieuwste editie van De Telegraaf met een klaagzang aan het adres van Ajax. De Duitser vindt dat de Amsterdammers hem hadden moeten verkopen in de afgelopen zomer en laakt het feit dat hij tussentijds geen korte vakantie op mocht nemen. Op Twitter wordt er massaal gereageerd.



Hoewel er begrip is voor Younes en ook Ajax kritiek te verduren krijgt, vindt het grootste gedeelte van de fans dat de buitenspeler niet moet zeuren. Oefenmeester Marcel Keizer zou hem op de bank moeten zetten ten faveure van iemand als Justin Kluivert of Dennis Johnsen.





Wat mij betreft kan de winterstop van Younes zondag starten. Dolberg, Kluivert en Johnsen zijn prima vervangers. #younes #ajax https://t.co/7PoKYVK2sk — Lucas van Wingerden (@LucasvanW) October 20, 2017

#Younes heeft last van een mentale dip en vraagt @AFCAjax vrijstelling om op vakantie te gaan!? Serieus..rust maar uit op de bank 🖕🏼 — Tib85 ❌❌❌ (@Tib1985) October 20, 2017

De jong word gehaald



Shone in de basis



Naast ze schoenen lopende kluivert op rechts



Egoistiche uitgeputte ontevreden younes op links — all in deskundige (@Johnny30340928) October 20, 2017

Younes, niet fris en had graag weg gewild in de zomer. Ik zeg, niet meer opstellen dit seizoen. Meneertje krijgt praatjes. #Ajax — Trotse Ajacied ❌❌❌ (@Ajacied074) October 20, 2017

Dat maakt het voor mij nog onbegrijpelijker dat hij zoveel minuten krijgt, terwijl het duo Kluivert-Neres zoveel potentie heeft. Keizer gaf aan dat dit om fitheid ging, maar dit wordt nu notabene door Younes ontkracht. Heel bijzonder! — Joep de Jong (@Joepdejong1) October 20, 2017

