Koeman haalt uit naar Nijhuis en steunt Klaassen

Ronald Koeman lag al onder vuur en de thuisnederlaag tegen Olympique Lyon (1-2) in de Europa League doet de beeldvorming natuurlijk niet goed. De Nederlander baalde na afloop dan ook behoorlijk.



"In de tweede helft speelden we goed, maar we hadden een gebrek aan geluk", zo citeert de NOS de bekritiseerde Koeman. "Wat we vanavond misten? Goals... We kennen onze situatie en hebben het geluk niet aan onze zijde."



Zo wijst de Everton-manager naar scheidsrechter Bas Nijhuis, die onder meer werd belast met een opstootje na een duw van Ashley Williams. "Ik snap zijn frustratie wel. Als je ziet hoeveel Nijhuis toeliet, qua overtredingen en tijdrekken."



Waar Nijhuis dus kritiek ontving, daar steunde Koeman de vroeg gewisselde Davy Klaassen. "Ik wilde de speler beschermen, want hij heeft een gebrek aan vertrouwen." Ook andere aankopen hebben het moeilijk. "Sommigen hebben moeite zich aan te passen."