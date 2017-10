FC Twente maakte woensdagochtend bekend dat René Hake niet door mag als hoofdtrainer. Jan van Halst verkondigde dit besluit in de wij-vorm en dat is volgens Jan van Staa opmerkelijk.



"Dus er is al een groep mensen die ook mee hebben beslist, buiten Van Halst om", zo vertelt de analist van RTV Oost. Van Halst beoordeelde de zelf samengestelde ploeg als goed genoeg om uit de problemen te blijven. "De scouting is een adviesgroep. Uiteindelijk bepaalt de technisch directeur wie er gaat komen, niet de scouting."



"Daarom verbaas ik ook dat hij zegt dat er een aantal mensen hebben beslist dat er een nieuwe trainer moet komen", aldus Van Staa. "Ik heb de indruk dat het ook van bovenaf komt. Ze hebben daar wel over nagedacht, want het is niet gisteren bedacht. Maar die hebben wel gezegd: er moet wat gebeuren en Jan moet een maatregel afkondigen."



Van Staa vervolgt: "Ik had het interlandweekend gebruikt, als je toch ontevreden bent. Het kan niet zo zijn dat je op basis van één wedstrijd de trainer gaat weggooien. Dat doe je niet."