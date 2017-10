Kopzorgen Koeman groeien na heerlijke goal Traoré

Ronald Koeman komt steeds meer onder vuur te liggen bij Everton. Zijn ploeg draait een teleurstellend seizoen en tegen Olympique Lyon ging het donderdagavond opnieuw mis: 1-2.



Koeman koos niet voor zijn sterkste formatie op Goodison Park en dat pakte niet lekker uit. Al vroeg in de wedstrijd ging het fout voor de Engelsen. Memphis Depay werd gevloerd in het strafschopgebied en Nabil Fekir profiteerde dankbaar nadat Bas Nijhuis naar de stip wees: 0-1.



Lyon vergat daarna uit te lopen en daar profiteerde Everton bijna van. Ashley Williams kopte na bijna zeventig minuten de gelijkmaker binnen, maar een minuut of vijf later stond het alweer 1-2 toen oud-Ajacied Bertrand Traoré de bal achter zijn standbeen langs binnen tikte: 1-2.



Bij Everton stonden Cuco Martina en Davy Klaassen in de basis, maar laatstgenoemde bleef al na 45 minuten aan de kant. Bij Lyon stond naast Memphis ook Kenny Tete in de basis. Atalanta Bergamo won met Hans Hateboer in de basis in dezelfde groep met 3-1 van Apollon Limassol.



Overige uitslagen:

Villarreal - Slavia Praag 2-2 (A)

Dynamo Kiev - Young Boys 2-2 (B)

Skenderbeu - Partizan Belgrado 0-0 (B)

SC Braga 0 - 2 Ludogorets 0-2 (C)

TSG 1899 Hoffenheim - Istanbul Basaksehir 3-1 (C)

AC Milan - AEK Athene 0-0 (D)

Austria Wien - HNK Rijeka 1-3 (D)

FC Sheriff - Lokomotiv Moskou 1-1 (F)