Willem II naar Groningen: "Voelen ons niet minder"

Willem II gaat vrijdagavond op bezoek bij FC Groningen. De noorderlingen worden in eigen huis als favoriet bestempeld, maar Jop van der Linden vindt de verhoudingen vergelijkbaar.



"Het vertrouwen is er. We zien kansen in Groningen", zo laat de verdediger weten aan Omroep Brabant. "Ze staan maar drie punten boven ons. We zien kansen om op gelijke hoogte te komen. Ook al je kijkt naar de spelers en het team, voelen wij ons niet minder."



"Welke kansen we exact zien, hebben we intern besproken. En daar houden we het ook nog maar even", aldus Van der Linden, die zeer tevreden is. "We geven inderdaad weinig weg. Dat is het voordeel van het spelen met drie centrale verdedigers. Maar we doen het niet alleen met z’n drieën. Het staat gewoon goed. We zijn groeiende en ik hoop dat we nog lang niet uitgegroeid zijn."