Vitessenaar weet: "Hebben hier helemaal niks aan"

Thomas Bruns heeft op bezoek bij Zulte Waregem met zijn gelijkmaker een eerste punt binnengehaald voor Vitesse. De middenvelder van Vitesse kon er na afloop echter nauwelijks trots op zijn.



"We hebben hier helemaal niks aan", legt de oud-Heraclied uit aan Omroep Gelderland. "We hadden gewoon moeten winnen. Nu moet je drie wedstrijden gaan winnen. Dan kunnen we het nog halen. Je moet ook eerlijk zijn. Een gelijkspel is ook terecht denk ik als je achteraf deze wedstrijd bekijkt."



Wel zag Bruns teamgenoot Luc Castaignos 'een glaszuiver doelpunt' onthouden worden. "Dan kom je op 2-1, moeten zij komen en krijgen wij meer ruimte. Dan kun je het misschien uitspelen. Beide ploegen gingen na rust op zoek naar een overwinning."