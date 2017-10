Neres heeft zin in Klassieker: "Gescoord en gedanst"

David Neres is veelbesproken sinds zijn komst naar Ajax. De Braziliaanse aanvaller heeft volgens de criticasters zijn prijskaartje nog niet waargemaakt, maar zijn rendement is dit seizoen prima te noemen. Zelf voelt hij zich ook op zijn gemak.



"Het is een grote eer voor me om aanvaller te zijn bij een club als Ajax. Dat wil ik graag volhouden", zo vertelt de Zuid-Amerikaan op de clubwebsite. Zijn vorm is hoopgevend. "Het vertrouwen komt met het spel en de behaalde resultaten. Ik wil laten zien wat ik in mij heb. En dan zal het vertrouwen alleen maar groeien."



Neres maakt zich niet druk om de discussies omtrent zijn transfersom. Opnieuw scoren tegen Feyenoord zou de kritiek kunnen verstommen. Het is een heel belangrijke wedstrijd. Alle wedstrijden zijn belangrijk. Ik denk dat een overwinning ons veel vertrouwen zal geven. Dat zit er zeker in. Ik heb de vorige keer gescoord en gedanst. Wie weet kan ik dat nog eens."