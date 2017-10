Duo denkt aan juridische stappen na 'mediastunt' Drenthe

Royston Drenthe heeft voor verontwaardiging gezorgd met zijn interview in Quote. De oud-Feyenoorder claimt dat zijn zaakwaarnemer Sigi Lens hem in de periode bij Real Madrid een miljoenenbedrag heeft onthouden.



"Alles was op basis van vertrouwen'', zo zei Drenthe over zijn toenmalige band met Lens. "Ik wist alleen dat ik in mijn eerste seizoen €1,8 miljoen ging verdienen, verder niks. Vanaf toen had hij alles in de hand, zó sneaky!"



Lens en collega Albert van Werkhoven overwegen nu juridische stappen. Zij betwisten 'alle aantijgingen' en vinden het vreemd dat de zaak vijf jaar na dato pas naar voren komt. "En nu geeft hij ook nog aan er geen werk van te zullen maken omdat dat ‘zoveel geld kost'."



Het duo denkt aan een publiciteitsstunt. "Lens en Van Werkhoven kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat het offensief moet worden opgevat als een mediastunt ter promotie van het boek over Drenthe", zo meldt men in een persbericht. Daarom denkt men aan juridische stappen tegen de oud-voetballer.