'Onverenigbaarheid van karakters streept Twente-optie door'

Gertjan Verbeek lijkt de belangrijkste kandidaat om René Hake op te volgen als hoofdtrainer van FC Twente. Ook Fred Rutten is genoemd, maar volgens De Telegraaf is de kans op zijn aanstelling gering.



Het is bekend dat Verbeek al is gepolst, waar Rutten aangaf 'eerst gevraagd' te moeten worden. Dat lijkt niet te gebeuren. "Een groot obstakel voor een rentree van de oud-trainer is dat technisch- en commercieel directeur Van Halst en Rutten geen goede onderlinge relatie hebben, een onverenigbaarheid van karakters die stamt uit hun spelerstijd", zo schrijft het medium donderdag.



"Het lijkt uitgesloten dat Rutten bereid is om met Van Halst als technisch directeur boven zich te gaan werken. Het is evenmin realistisch om te verwachten dat Van Halst een stapje opzij zal doen om het technische beleid volledig in handen van Rutten te leggen en zich uitsluitend op zijn commerciële taken te richten."