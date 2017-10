Wolfsburg-trainer geeft spelers wel heel opmerkelijke opdracht

De Nederlandse oefenmeester Andries Jonker werd onlangs weggestuurd als trainer van VfL Wolfsburg. Tegenwoordig heeft Martin Schmidt het voor het zeggen en dat zullen de Nederlanders Riechedly Bazoer, Paul Verhaegh, Jeffrey Bruma en hun ploeggenoten weten ook.



De spelers van VfL Wolfsburg moeten namelijk verplicht hun tanden poetsen na iedere wedstrijd en training. Dat zegt de nieuwe trainer van de Duitse club. "Als je compleet uitgeput bent, dan verzuurt je lichaam. Dat zuur kan in je bloed terechtkomen, wat een negatieve invloed heeft op het herstel", verklaart Schmidt zijn opmerkelijke voorschrift donderdag in Kicker.



Hij heeft naast het tandenpoetsen ook de 'heuvels van het lijden' geïntroduceerd bij Wolfsburg. Tijdens de training moeten de spelers tegen een heuvel op sprinten om hun snelheid te verbeteren. "Dat heb je echt nodig in het voetbal", zegt Schmidt.