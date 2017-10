Verbeek staat te trappelen: 'Toen kreeg ik dat gevoel'

Gertjan Verbeek is de beoogde nieuwe trainer van FC Twente. De club uit Enschede voerde gisteravond direct een eerste gesprek met de absolute topkandidaat en zijn aanstelling lijkt slechts een kwestie van tijd.



"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik FC Twente een mooie club vind", vertelt Verbeek aan De Telegraaf. Hij is voor zijn gevoel wel weer toe aan een trainersavontuur. "Afgelopen week was ik als analyticus bij Heracles-Vitesse en toen kreeg ik voor het eerst weer het gevoel dat ik meer wilde dan alleen wedstrijden analyseren", aldus Verbeek, die een bijzondere band heeft met FC Twente.



"Ik ben opgegroeid in Enschede, vlak bij het Diekman Stadion. Mijn amateurclub trainde op dezelfde velden als FC Twente, bij ons in de straat woonden FC Twente-spelers als Johan Zuidema en Adri van Staveren en ik was supporter van de club. Vanuit mijn jeugd heb ik warme gevoelens voor FC Twente."