Statistieken bewijzen: Ajax-spits mist enorm veel grote kansen

Als we kijken naar schoten op doel van clubs in grote competities in Europa, staat Ajax op de tweede plaats. Alleen SCC Napoli vuurt iets vaker af dan de Amsterdammers: 8,9 schoten per duel om 8,5.



Dat blijkt uit cijfers van Football Observatory. Van de 8,5 schoten die Ajax per wedstrijd onderneemt, is 40 procent daadwerkelijk op doel. EredivisiePicks vult aan dat Ajax de meeste 'grote' kansen mist.



Vooral het vizier van spits Klaas-Jan Huntelaar staat lang niet altijd op scherp. De routinier heeft dit seizoen al negen grote kansen om zeep geholpen.





Ajax mist ook de meeste grote kansen (20 vd 23) Huntelaar mist helaas de meeste grote kansen (9) — EredivisiePicks (@EredivisiePicks) 19 oktober 2017