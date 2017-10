"Hoop dat hij dit seizoen nog de 200 haalt"

Superster Lionel Messi kwam ook in de Champions League-wedstrijd tussen FC Barcelona en Olympiakos weer tot scoren en staat nu op 100 treffers op Europees gebied. Oefenmeester Ernesto Valverde is blij met de prestaties van zijn aanvaller en zegt te hopen op nog veel meer doelpunten.



In gesprek met de Spaanse pers vertelt de coach: "Ik hoop dat hij dit seizoen nog de tweehonderd haalt. Zijn cijfers bevestigen wat we iedere dag al zien. Hij spot met alle wetten en doorbreekt voortdurend barrières." Barça begon ietwat zwak aan het seizoen, maar presteert nu uitstekend. "De resultaten zijn inderdaad goed. We staan bovenaan in de competitie en in de Champions League, maar het kan zomaar veranderen. In augustus verloren we in de strijd om de Super Cup van Real Madrid en zag het er niet goed uit, maar nu wel. Dit moeten we zien vast te houden."





⚽ | 2-0 FC Barcelona! Daar is doelpunt nummer 100 voor Messi in Europa. De Argentijn schiet een vrije trap fantastisch binnen. #baroly pic.twitter.com/B1FqA7po3D — NUsport (@NUsport) October 18, 2017